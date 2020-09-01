مدير "حياة كريمة" يكشف 4 ملايين جنيه تكلفة تطوير كل قرية بالمبادرة

قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة، مستشار وزيرة التضامن، إن تكلفة تطوير كل قرية ضمن المبادرة ما يقارب 4 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن وزارة التضامن ترحب بانضمام أي مؤسسة مجتمع مدنى للمشاركة في المبادرة.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه تم الاستناد لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصار لرصد القرى الأكثر فقراً، مضيفا: "تركيزنا في المبادرة على الأسر الأكثر احتياجاً لتحسين الحالة المعيشية".
وتابع مدير مبادرة حياة كريمة ومستشار وزيرة التضامن، نقدم مساعدات لجميع المحتاجين من أهالينا في القرى الأكثر احتياجاً، مشيرا إلى توجيهات من القيادة السياسية بتسريع وتيرة تقديم المساعدات لأهالينا فى القرى الأكثر فقراً.
مدير "حياة كريمة" يكشف 4 ملايين جنيه تكلفة تطوير كل قرية بالمبادرةالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:21 م
مبادرة حياة كريمة
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قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة، مستشار وزيرة التضامن، إن تكلفة تطوير كل قرية ضمن المبادرة ما يقارب 4 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن وزارة التضامن ترحب بانضمام أي مؤسسة مجتمع مدنى للمشاركة في المبادرة.
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