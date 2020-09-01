اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محتجون يضرمون النار بمطعم داخل مبنى جريدة النهار وسط بيروت

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:58 م
محتجون يضرمون النار بمطعم داخل مبنى جريدة النهار وسط بيروت جريدة النهار اللبنانية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أضرم محتجون النار بمطعم داخل مبنى جريدة النهار وسط بيروت، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وخرج المئات من اللبنانيين إلى الشوارع للتظاهر وصولاً إلى ساحة الشهداء بالتزامن مع احتفالية مئوية لبنان الكبير، مستغلين هذا الحدث الكبير للحشد وإيصال أصواتهم، وطالب المتظاهرين بحق شهداء المرفأ، حاملين لافتات تعبر عن غضبهم وتوضح مطالبهم.

وتحدث عدد من اللبنانيين واللبنانيات لـ"اليوم السابع" معربين عن أملهم فى تشكيل حكومة جديدة وجادة ترفع عن كاهلهم الأعباء الاقتصادية وتقود لبنان للخروج من الأزمة الحالية.

وتحل مئوية دولة لبنان الكبير على وقع الغلاء المعيشي الصارخ وتردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية. فتحوّلت الذكرى الاستثنائية، بعد انفجار الرابع من أغسطس المأسوي، من حدث مُبهج إلى تظاهرة جديدة في ساحة الشهداء، تحت شعار "غضب لبنان الكبير"، تمهيداً للاحتفال بولادة ثانية للبلاد، بعد خلاصها من الطغمة الحاكمة.

وتوجّهت مجموعة من المشاركين إلى أمام جدار العزل في محيط مجلس النواب، وبدأت برشق الحجارة باتجاه المبنى، مستهدفة عناصر قوى الأمن الموجودة هناك.


جريدة النهار

لبنان

اخبار لبنان

حريق جريدة النهار

حريق بيروت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة