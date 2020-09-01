اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يكرم الثانية من أوئل الدبلومات الفنية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:09 م
محافظ كفر الشيخ يكرم الثانية من أوئل الدبلومات الفنية جانب من التكريم
كفر الشيخ محمد سليمان

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كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطالبة ندى محمد السيد محمد سعد، بمدرسة بمدرسة دسوق الزراعية، والحاصلة على المركز الثانى مكرر على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية بمجموع 511 درجة، بنسبة 92.91%، مقدمًا خالص التهنئة لأسرتها، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح.

جاء ذلك بحضور عمرو الببيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، ووالد الطالبه محمد السيد محمد سعد.

وقرر محافظ كفر الشيخ، إجراء عملية جراحية لوالد الطالبة، خاصة بعد علمه بأن حالته الصحية تحتاج لعناية بعد إجرائه عملية جراحية سابقة في القلب، وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة، على جهودهم المبذولة في النهوض بالعملية التعليمية، لتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.

وأكدت ندى محمد السيد، أنها سعيدة لتكريم المحافظ لها واهتمامه بها، وأبدى مساعدته لها خلال سنوات دراستها، مشيرة إلى فخورة بهذا التكريم، وتهديه لوالدها ووالدتها.

 


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