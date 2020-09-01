اليوم السابع
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ماكرون يتوجه إلى بغداد غدا لبحث قضية عودة الإرهابيين الفرنسيين

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:22 م
ماكرون يتوجه إلى بغداد غدا لبحث قضية عودة الإرهابيين الفرنسيين ماكرون
كتب سمير حسنى

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كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، النقاب عن زيارة العاصمة العراقية بغداد غدا الأربعاء، وقال ماكرون فى مؤتمر صحفى خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت:"سأتوجه إلى بغداد غدا لمعالجة موضوع عودة الإرهابيين الفرنسيين".

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن القوى السياسية أكدت أن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السفير مصطفى أديب لن يتجاوز 15 يوما.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدم غض الطرف عن تقديم الدعم للشعب اللبناني، كاشفا عن أن باريس نقلت 1000 طن من المساعدات إلى لبنان، منوها بأهمية إجراء تحقيق دولى فى انفجار مرفأ بيروت، وقال إن التعاون مع لبنان لمعرفة أسباب انفجار المرفأ يسير بشكل جيد.

وأضاف ماكرون فى مؤتمر صحفى خلال زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، أن التحقيق في انفجار المرفأ يجري بمساعدة تقنية دولية للتأكد من الشفافية وهذا التعاون يجرى بشكل جيد، متابعا: "وقد حصلت اجتماعات وتبادل للقدرات بين الأجهزة".


ماكرون

لبنان

العراق

الارهاب

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