كورونا تفرض "كود المدارس منع الهزار وافتعال كحة عقوبته الإيقاف" في بريطانيا

كتبت: نهال أبو السعود

وضعت المدارس البريطانية، كودا لاستئناف الدراسة وإلزام الطلاب بإجراءات التباعد الجديد، وذلك بعد إعادة افتتاح غالبية المدارس في إنجلترا وويلز بالكامل هذا الأسبوع.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "صن"، يواجه الطلاب البريطانيون عقوبة الاستبعاد والإيقاف المؤقت عن الدراسة، حال افتعالهم السعال، أو إلقاء نكات حول ‏كورونا بموجب القواعد الجديدة التي وضعتها بعض المدارس، حيث أعيد افتتاح الجزء ‏الأكبر في إنجلترا وويلز بالكامل هذا الأسبوع.‏

وأقرت وزارة التعليم في المملكة المتحدة، عددا من الإرشادات السلوكية الجديدة، في الوقت ‏الذي قالت فيه إنه يجب على المدارس أن تحدد بوضوح عواقب السلوك السيئ، لا سيما ‏فيما يتعلق بقيود الحركة الجديدة وقواعد النظافة.‏

في إرشادات محدّثة للمدارس، حذرت وزارة التعليم في بيان انه من المحتمل أن تساهم ‏التجارب السلبية أو عدم وجود إجراءات روتينية للحضور المنتظم والانضباط في الفصل ‏الدراسي في فك الارتباط بالتعليم عند العودة إلى المدرسة، مما يؤدي إلى زيادة حالات سوء ‏السلوك.‏

تشمل انتهاكات " كورونا كود" السعال أو العطس المتعمد و التعليقات أو العبارات غير ‏الملائمة المتعلقة بـالوباء والاتصال الجسدي المتعمد مع أي شخص آخر.‏

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تواجه فيه المدارس أيضًا دعوات من المؤسس المشارك ‏لمجموعة حملات كبيرة للآباء لضمان أن سياساتهم الأخرى تحمي الأطفال الذين لن يرتدوا ‏أقنعة، حيث سيسمح للمدارس في إنجلترا بجعل التلاميذ يرتدون أقنعة في المناطق ‏المزدحمة مثل الممرات بموجب توجيهات حكومية جديدة الأسبوع الماضي.‏

لكن هذه السياسة أثارت قلق بعض الآباء ، وخاصة ذوي الإعاقة، أخبر العشرات مجموعة ‏حملة الآباء ‏UsForThem‏ أنهم يفكرون في إلغاء تسجيل أطفالهم بينما قام البعض بذلك ‏بالفعل.‏

قالت المؤسس المشارك مولي كينجسلي: "نظرًا للتهديد المنخفض للغاية للفيروس بالنسبة ‏للأطفال ، لا نعتقد أن مطالبة الأطفال بارتداء الأقنعة هي استجابة متناسبة ونود أن تكون ‏المدارس واضحة جدًا بشأن سياساتها".