ضبط شخص بتهمة قتل شقيقه المعاق متعديا عليه بالضرب فى المعصرة

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخص تعدى على شقيقه المعاق بالضرب حتى الموت بمنطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال جثة شاب 22 سنة، ويظهر على جسده آثار ضرب وكدمات.

انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين قيام شقيقه الأكبر بضربه حتى الموت، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وسيتم مناقشته لكشف أسباب الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.