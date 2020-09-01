صور.. البرازيل تكرم عناصر الصليب الأحمر بوضع شعارهم على تمثال المسيح

كتب عبد الوهاب الجندى

قدمت السلطات البرازيلية، الشكر لعناصر هيئة الصليب الأحمر في البلاد بطريقة خاصة، حيث وضعت قميصا يحمل شعار الصليب الأحمر على تمثال المسيح المخلص في مدينة ريو دي جانيرو، وذلك نظرا لجهودهم في مكافحة فيروس كورونا التى اجتاح العالم.

وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد تسجيل 566 حالة وفاة و16158 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 120828 حالة وفاة وثلاثة ملايين و862311 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.



تكريم عناصر الصليب الأحمر



تمثال المسيح المخلص في البرازيل



تمثال المسيح



عناصر الصليب الأحمر أمام التمثال



عناصر الصليب الأحمر في البرازيل



هيئة الصليب الأحمر