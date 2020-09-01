صحيفة إيطالية تؤكد تفعيل تحليل كورونا لزائرى البحر الأحمر وتشيد بالقرار

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "توريزمو إيطاليان" الإيطالية، إن مصر بدأت اليوم تفعيل قرار تحليل كورونا PCR للتحقق من الوباء بتكلفة 30 دولارا ، وستكون المراقبة سارية المفعول حتى صدور تعليمات أخرى من هيئة الطيران المدنى المصرية، مشيرة إلى أن ذلك "للحفاظ على سلامة السائحين والمواطنين".

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا تطبق القرار بدءا من اليوم 1 سبتمبر، فى حالة عدم تقديم شهادة بنتيجة سلبية لاختبار مماثل تم إجراؤه قبل 72 ساعة من الموعد المحدد للرحلة.

وأوضحت الصحيفة أن سلطة الطيران المدني المصري أبلغت جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا الدوليين، بأنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل الـ PCR للكشف عن فيروس كورونا فور وصولهم إلى تلك المطارات، وذلك في حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء تحليل ال PCR (بنتيجة سلبية قبل ٧٢ساعه على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة)، وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولارًا.

واكد مسؤولو غرفة شركات السياحة بالبحر الاحمر أنه سيتم السماح للسائحين بالتنقل إلى المناطق الاثرية والسياحية وتنظيم رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى مدينتي الأقصر والقاهرة وداك بالضوابط والاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.