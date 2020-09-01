شجار ضخم فى مترو الأنفاق بكوريا الجنوبية.. والسبب رجل لا يرتدى كمامة

كتبت ــ إيناس البنا

مع استمرار ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية ، تم إلقاء القبض على رجل في مترو أنفاق في سيول لعدم ارتدائه الكمامة ، حيث كانت الأقنعة إلزامية في جميع الأماكن العامة سواء في الداخل أو في الهواء الطلق منذ يوم الاثنين، بعد اعتدائه على الركاب الذين نصحوه لعدم ارتدائه غطاء الوجه.

وبحسب ما ورد وفقا لتقرير الجريدة الأمريكية" Newsweek"، تحدث الرجل وراكب آخر غير مرتدين قناع الوجه بصوت عالى، عندما طلب منهم راكب ارتداء غطاء للوجه ، حسبما قال شاهد لقناة SBS الإخبارية في كوريا الجنوبية.



شجار فى قطار هونج كونج بسبب كماكمة

تم تصوير الحادث على شريط فيديو أظهر الرجل في الخمسينيات من عمره وهو يضرب راكبًا مقنعًا على رأسه بينما يصيح: "لا بأس أن تفعل ما تحتاج إليه وتهتم بشئونك الخاصة، ما هو المهم؟"

ثم سُمع راكب مقنع آخر يشير ويصيح: "[عدم ارتداء القناع] يعد جريمة" ، وبعد ذلك ضربه أيضًا في رأسه من قبل رجل في الخمسينيات من عمره ، مما أدى إلى شجار بين الزوجين .

تم دفع الرجل في الخمسينيات من عمره وركله على أرضية عربة مترو الأنفاق حيث قام الاثنان بلكم ودفع بعضهما البعض ، بينما ابتعد الركاب الجالسون في مكان قريب عن المنطقة.

شوهد الراكب المقنع الذي تعرض للهجوم في وقت سابق متجهًا إلى الرجل الثاني غير المقنع ، وهو يصرخ: "قالوا إنها جريمة ، لماذا لا ترتدي قناعًا؟"

انتهى الشجار بعد وصول الشرطة وموظفي المركز إلى محطة المترو التالية. وذكرت ABC news أنه تم اعتقال الرجل وهو قيد التحقيق من قبل الشرطة.

تم طلب الأقنعة في وسائل النقل العام في سيول بكورويا منذ مايو ، ولكن تم فرض قيود أكثر صرامة هذا الأسبوع في العاصمة الكورية الجنوبية بعد الارتفاع الأخير في الحالات الجديدة في البلاد.

تم الإبلاغ عن حوالي 350 حادثة متعلقة بالأقنعة إلى الشرطة منذ تنفيذ تفويض القناع في مايو، وأفادت تقارير أن معظم الأفراد المتورطين في منتصف العمر، بما في ذلك 115 شخصًا تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر و 83 شخصًا في الخمسينيات من العمر.

وتأتي الحادثة الأخيرة في أعقاب زيادة حادة في إجمالي الحالات الجديدة الأسبوعية في كوريا الجنوبية ، بعد شهور من التراجع منذ أوائل مارس وتراجع الإصابات الجديدة من أبريل إلى يوليو.

أبلغت البلاد عن ارتفاع في الحالات الجديدة الأسبوعية لمدة ثلاثة أسابيع متتالية في أغسطس ، حيث زادت بنسبة 210 % في الأسبوع الذي يبدأ في 10 أغسطس و 189 % في الأسبوع الذي يبدأ في 17 أغسطس ، وفقًا للبيانات التي جمعتها منظمة الصحة العالمية.

تم ربط مجموعات من الحالات الجديدة بكنيسة سارانج جيل في سيول. وفقًا لآخر تقرير صادر يوم الجمعة من المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض (KCDC) ، فإن ما مجموعه 978 حالة مؤكدة مرتبطة بالكنيسة حتى الآن، وتم تأكيد ما يقرب من 20 حالة إصابة بكنيسة إن ذا لايت بالعاصمة.

أبلغت كوريا الجنوبية عن 19077 حالة مؤكدة ، بما في ذلك 359 حالة محلية جديدة ، و 12 حالة مستوردة جديدة ، وثلاث وفيات جديدة ، وفقًا لأحدث تقرير لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC) يوم الجمعة.



شجار فى مترو كوريا

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حذر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن من أن البلاد قد تحتاج إلى تنفيذ مستوى المرحلة الثالثة من التباعد الاجتماعي ، وهو أعلى مستوى ، والذي من شأنه أن يحث المدارس والشركات على الإغلاق.

أصاب الفيروس التاجي أكثر من 24.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ الإبلاغ عن الفيروس لأول مرة في ووهان ، الصين. توفي أكثر من 832400 شخص بعد الإصابة ، بينما شُفي أكثر من 16 مليونًا ، حتى يوم الجمعة ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.