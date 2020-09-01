اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:52 ص
خالد صلاح
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زلزال شدته 6.7 درجة يضرب الساحل الشمالي لتشيلي

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:02 ص
زلزال شدته 6.7 درجة يضرب الساحل الشمالي لتشيلي مقياس ريختر
رويترز

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قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية إن زلزالا شدته 6.7 درجة ضرب قرب ساحل شمال تشيلي اليوم الثلاثاء.
 
وقال المركز في بادئ الأمر إن شدة الزلزال سبع درجات. وأضاف أنه وقع على عمق عشرة كيلومترات .

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تشيلي

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