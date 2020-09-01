الرئيسية أخبار عالمية زلزال شدته 6.7 درجة يضرب الساحل الشمالي لتشيلي الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:02 ص مقياس ريختر رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية إن زلزالا شدته 6.7 درجة ضرب قرب ساحل شمال تشيلي اليوم الثلاثاء. وقال المركز في بادئ الأمر إن شدة الزلزال سبع درجات. وأضاف أنه وقع على عمق عشرة كيلومترات . زلزال الساحل الشمالي لتشيلي تشيلي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة المعهد القومى للحوكمة: اتفقنا مع تشيلي على تخصيص منح دراسية لمصر بجامعة تشيلي الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:34 ص تشيلى على صفيح ساخن.. عودة الاحتجاجات للعاصمة بعد 6 أشهر من التوقف بسبب كورونا.. الأزمة السياسية تتفاقم قبل استفتاء الدستور فى 25 أكتوبر.. والصحف تؤكد سعى التشيليين لتحقيق الديمقراطية وإلغاء دستور 1973 الأحد، 30 أغسطس 2020 08:30 م اعتقال ضابط تشيلى بتهمة إصابة امرأة بـ"العمى" أثناء احتجاجات 2019 الأحد، 30 أغسطس 2020 12:02 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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