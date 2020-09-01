زلزال شدته 6.7 درجة يضرب الساحل الشمالي لتشيلي

رويترز

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية إن زلزالا شدته 6.7 درجة ضرب قرب ساحل شمال تشيلي اليوم الثلاثاء.

وقال المركز في بادئ الأمر إن شدة الزلزال سبع درجات. وأضاف أنه وقع على عمق عشرة كيلومترات .