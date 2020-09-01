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والتشغيل التجريبى للقطار المكهرب فى عام 2022...

رئيس هيئة السكك الحديدية: الانتهاء من خطة تطوير المزلقانات آخر 2021

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:26 م
رئيس هيئة السكك الحديدية: الانتهاء من خطة تطوير المزلقانات آخر 2021 المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن تم تطوير 705 مزلقانات حتى الآن، ولدينا خطة لتطوير المزلقانات مستمرة حتى نهاية 2021، مشيرا إلى أن التشغيل التجريبى للقطار المكهرب عام 2022.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن التطوير يجري في جميع قطاعات السكة الحديد، ونسعى لتطوير الخدمات بشكل يليق بالمواطن خلال الفترة المقبلة، مردفاً:" نسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية لقطارات الوجه القبلى خلال الفترة المقبلة".

وتابع رئيس هيئة السكك الحديدية: أنه سيصل 30 جرار قطارات يوم الجمعة المقبل، مضيفا: لدينا ضوابط لتطبيق الإجراءات الاحترازية وغرامات للراكب الذى لا يرتدى الكمامة.


القطار المكهرب

تطوير المزلقانات

السكك الحديديه

اخبار النقل

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