رئيس البرازيل يعانى من حصوات فى الكلى بحجم حبة الفول

كتبت فاطمة شوقى

يعانى رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، من حصوات فى الكلى، وخضع لفحص أمس الإثنين بمقر الرئاسة، حيث كان يعانى من ضيق طفيف وألم، وأوضح ذلك فى محادثة قصيرة أجراها مع مجموعة من المؤيدين عندما عاد الى القصر الرئاسى.

وأشارت شبكة "سى إن إن" على نسختها البرازيلية إلى أن بولسونارو أكد لأحد الصحفيين أنه مصاب بحصوات فى الكلى بحجم حبة الفول، ومع ذلك، وفقًا لما أوردته قناة CNN البرازيلية، أوضح بولسونارو لأحد صحفييه أنه مصاب بحصوات في الكلى "بحجم حبة الفول" وقلل من الأمر، وقال "شعرت بعدم الراحة وذهبت لإجراء اختبار، ولكن أنا بخير. وقال الرئيس البالغ من العمر 65 عاما بحسب المصدر نفسه "إنها أشياء قديمة".

واحتُجز الزعيم البرازيلي لمدة 20 يومًا الشهر الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو مرض لم يتعرف بعد على شدته بالكامل ، على الرغم من حقيقة أنه خلف بالفعل أكثر من 121000 حالة وفاة و 3.9 مليون حالة في البلاد. واحدة من أكثر المناطق تضرراً من الوباء في العالم.

وكانت صحته مصدر قلق على مدار العامين الماضيين ، وخاصة بعد في سبتمبر 2018 ، عندما كان يخوض الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في نفس العام،تعرض للطعن من قبل رجل في منتصف تجمع حاشد، التى تسببت في إصابات خطيرة في منطقة البطن أجبرته على إجراء عملية جراحية أربع مرات تعافى منها بالكامل.