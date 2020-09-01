خبير هندسة طرق يؤكد تطوير مصر البنية الأساسية للتنمية الشاملة.. فيديو

وفى وقت سابق، قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل وهندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن قطاع النقل هو أساس التنمية، والدولة تعطيه أهمية كبرى. وأضاف، أن أى مدينة أو عاصمة كبرى لا بد أن يكون بها مراكز للنقل وهى عبارة عن محطة تبادلية لوسائل النقل مثل محطة عدلى منصور، فالمدن الضخمة لا بد من محطات تبادلية لها.
وأوضح أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، أن شبكة النقل من طرق ومطارات ووسائل النقل أحد أهم أساس التنمية، مشيراً إلى أن البنية الأساسية للنقل تكلف مئات المليارات، تقدمها الدولة ولكن المواطن يساهم بجزء من مصروفات التشغيل والصيانة وهو دفع مقابل الخدمة بعد رفع مستواها.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على ابتكار وتوفير وسائل نقل مختلفة للمواطنين، حيث لأول مرة يكون هناك VIP هو أتوبيس يتحرك بطريقة حرة وليس له محطات معينة، ويربط المحطات التبادلية ببعضها، حيث يجد المواطنين فرصة لترك سياراتها واستقلال أتوبيسات بخلف أتوبيسات النقل العام، كما يستقل المواطن قطارات على مستوى عالى جدا، كما يسير على شبكات طرق أفضل بكثير من التي كان يتم إنشاؤها.
خبير هندسة طرق يؤكد تطوير مصر البنية الأساسية للتنمية الشاملة.. فيديوالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:15 م
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وفى وقت سابق، قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل وهندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن قطاع النقل هو أساس التنمية، والدولة تعطيه أهمية كبرى. وأضاف، أن أى مدينة أو عاصمة كبرى لا بد أن يكون بها مراكز للنقل وهى عبارة عن محطة تبادلية لوسائل النقل مثل محطة عدلى منصور، فالمدن الضخمة لا بد من محطات تبادلية لها.
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