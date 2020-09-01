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خبير إعلام رقمى يفضح هاشتاجات الإخوان المزورة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:43 م
خبير إعلام رقمى يفضح هاشتاجات الإخوان المزورة قنوات الإخوان
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور فتحى شمس الدين أستاذ الإذاعة والتليفزيون وخبير الإعلام الرقمى، أن صناعة الهاشتاجات والتريند هى صناعة إخوانية، حيث إن الميليشيات الإلكترونية تصنع هاشتاجات مزورة وتستخدم اللجان الإلكترونية بشكل كبير لصناعة هاشتاجات مزورة تحاول من خلالها التحريض ضد الدولة المصرية.

وأضاف أستاذ الإذاعة والتليفزيون وخبير الإعلام الرقمى، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الهاشتاجات الإخوانية مزيفة تستهدف من خلالها جماعة الإخوان تزييف الواقع ونشر الأكاذيب والشائعات ضد أي إنجاز تحققه الدولة المصرية.

وأوضح أستاذ الإذاعة والتليفزيون وخبير الإعلام الرقمى، أن الشعب المصرى أصبح على وعى كبير بهذه الهاشتاجات المزيفة ويواجهها، خاصة أن الدولة المصرية تشهد العديد من النجاحات خلال الفترة الراهنة.

 


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