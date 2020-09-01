حقوق عين شمس تعلن شروط القبول بالشعبة اللغة الإنجليزية.. أبرزها انتظام فقط

كتب محمود راغب

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور ناجى عبد المؤمن، عن بدء قبول الطلاب بالشعبة الانجليزية للعام الجامعى 2020-2021 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها .



وحددت الكلية شروط القبول بالشعبة، وذلك وفقًا للشروط الآتية:



1- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة.



2- حصول الطالب على 42 درجة فى اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير (A&B) لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.



3- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط الشعبة للعام الجامعى 2020/2019.



وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الانجليزية بالكلية هى :



1- صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) او بيان النجاح مؤقتا.

2- صورة شهادة الميلاد.

3- صورة خطاب الترشيح.

4- 2 صورة شخصية

5- فتح الملف (150) جنيها.

6- حافظة اوراق.



وأكدت الكلية على الطلاب ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اثناء التقديم من ارتداء الكمامة الصحية، و حضور الطالب بشخصه فقط، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب.