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حقوق عين شمس تعلن شروط القبول بالشعبة اللغة الإنجليزية.. أبرزها انتظام فقط

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:01 م
حقوق عين شمس تعلن شروط القبول بالشعبة اللغة الإنجليزية.. أبرزها انتظام فقط تنسيق الجامعات
كتب محمود راغب

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أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور ناجى عبد المؤمن، عن بدء قبول الطلاب بالشعبة الانجليزية للعام الجامعى 2020-2021 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها .

وحددت الكلية شروط القبول بالشعبة، وذلك وفقًا للشروط الآتية:

1- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة.

2- حصول الطالب على 42 درجة فى اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير (A&B) لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.

3- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط الشعبة للعام الجامعى 2020/2019.

 وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الانجليزية بالكلية هى :

1- صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) او بيان النجاح مؤقتا.
2- صورة شهادة الميلاد.
3- صورة خطاب الترشيح.
4- 2 صورة شخصية
5- فتح الملف (150) جنيها.
6- حافظة اوراق.

وأكدت الكلية على الطلاب ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اثناء التقديم من ارتداء الكمامة الصحية، و حضور الطالب بشخصه فقط، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب.


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