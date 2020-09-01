واشنطن (أ ش أ)

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 850 ألفا و596 حالة، وكشفت بيانات الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أن حصيلة الإصابات بالفيروس عالميا بلغت 25 مليونًا و488 ألفًا و239 حالة، فيما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات، تليها البرازيل والهند.