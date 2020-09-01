حبس عاطل بتهمة سرقة محل تجارى فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة 163 ألف جنيه من داخل محل تجارى، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أنه عقب تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره 163700 جنيه من داخل درج المكتب بمحل لتجارة الهواتف المحمولة الكائن بدائرة القسم والتابع للشركة عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

واضاف أنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل درج مكتب المحل واحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل فخطط لارتكاب الواقعة، وتابع انه تمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه عقب انصراف العاملين به ولاذ بالفرار وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.