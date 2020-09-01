اليوم السابع
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جامعات بكين تستقبل طلابها وسط إجراءات صارمة للسيطرة على كوفيد-19

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:49 م
جامعات بكين تستقبل طلابها وسط إجراءات صارمة للسيطرة على كوفيد-19 جامعة فى بكين
كتب خالد إبراهيم

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عاد اليوم، الطلاب الجامعيون فى بكين إلى حرمهم الجامعى، لبدء الفصل الدراسى الجديد وذلك تحت اجراءات صارمة للوقاية من وباء كوفيد-19 والسيطرة عليه، وقالت لجنة التربية والتعليم في مدينة بكين إن الجامعات التى تتخذ اجراءات وقائية تسمح باعادة الفتح في جداول زمنية متداخلة من 15 أغسطس الماضى.

 

وأضافت أن ما يزيد عن 170 ألف طالب جامعي عادوا الى حرمهم الجامعي في بكين منذ منتصف أغسطس، حيث عاد حوالي عشرة آلاف الى المدينة كل يوم. وحتى يوم الاثنين، فتحت أكثر من 50 جامعة في بكين للفصل الدراسي الجديد.

 

وفي جامعة بكين، يتم تنفيذ مجموعة من تدابير الوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه لضمان السلامة، بحسب ما نشرت شينخوا، حيث يُطلب من الطلاب إجراء اختبارات الحمض النووى قبل عودتهم إلى الحرم الجامعى وتقديم دليل على حالات صحتهم وأماكن وجودهم عند التسجيل، وسيصل عدد الطلاب الذين يعودون الى بكين 50 ألف يوم 6 سبتمبر الجارى، وهو الأعلى لاجمالى العدد فى يوم واحد.


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