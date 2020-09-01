وأضافت الوزيرة إيدشتادلر أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سوف "تلتصق ببعضها البعض" و "تعمل من أجل اتحاد أوثق باستمرار".

من جانبها .. أعربت الوزيرة المجرية - التى تنتمي الى اليمين المحافظ - عن تشككها في هذا الأمر، مشيرة إلى أنها تريد تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء القوية دون معايير مزدوجة ودون ضغوط سياسية أو مناقشات أيديولوجية غير ضرورية.

وشددت الوزيرة المجرية على ضرورة وجود خطط طموحة لتحقيق "التكامل الذكي" مشيرة إلى اتفاق النمسا والمجر على رفض تقسيم الاتحاد الأوروبي إلى دول سريعة وبطيئة في الاندماج.