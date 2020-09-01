تعين الدكتور فيصل محمود وكيلا لوزارة الصحة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قرار بتعين الدكتور فيصل محمود محمد جودة أستاذ الجراحة العامة بمستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة المنوفية، خلفا لدكتور نصيف العفيفى والذى ترك المنصب عقب نجاحه فى انتخابات مجلس الشيوخ .

وكانت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قد أعلنت عن خطة القوافل العلاجية بنطاق المحافظة خلال شهر سبتمبر 2020، حيث صرح مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن تنظيم قافلتين بمركز السادات أحدهما بقرية السلام يومى 2، 3 من سبتمبر وتخدم ما يزيد عن 9 ألاف مواطن، وأخرى بقرية كفر داود يومى 30 سبتمبر وأول من أكتوبر القادم وتخدم ما يزيد عن 22 ألف مواطن، وكذا تنظيم قافلتين بمركز أشمون أحدهما بقرية ساقية المنقدى يومى 9، 10 سبتمبر، وأخرى بقرية طهواى يومى 16، 17 من نفس الشهر وتخدم ما يقرب من 31 ألف مواطن، بالإضافة إلى تنظيم قافلة أخرى بقرية شبشير طملاى التابعة لمركز منوف يومى 23، 24 من ذات الشهر وتخدم 9 ألاف و600 مواطن.

ومن جانبه أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار عمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى بنطاق المحافظة .