تصاعد الخلاف بين اتحاد أطباء كوريا الجنوبية والحكومة بسبب عدد طلاب كليات الطب

وكالات

لم يظهر تقدم في حل النزاع بين الحكومة الكورية، والقطاع الطبى، حول خطة الحكومة لتوسيع عدد طلاب كليات الطب وبناء كليات الطب العامة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية، أن الحكومة أوضحت مرارا استعدادها لإجراء التشاور مع فتح جميع الخيارات بعد تغلب الدولة على أزمة كوفيد-19، غير أن الأطباء المتدربين والمقيمين يطلبون من الحكومة " إلغاء سياستها المخططة " و" إعادة النقاش من نقطة البداية " في صياغة مكتوبة كشرط عودتهم إلى مزاولة العمل .

وصرح مدير الحجر الصحي لمركز تدابير الحوادث يون تيه-هو في مؤتمر صحفي في المجمع الحكومى فى مدينة سيجونج الإدارية، حول مطالب الأطباء المتدربين بإلغاء خطة الحكومة لتوسيع عدد الطلاب الجدد في كليات الطب، أن الحكومة أوقفت خطتها لتوسيع عدد الأطباء بدون أى شرط ".

وقال "يون"، إن الحكومة اقترحت باستمرار إجراء التشاور مع ترك جميع الخيارات لما بعد التغلب على أزمة كوفيد-19، مؤكدا على أن الحكومة ستخضع للنقاش بحدية في حال تقديم اتحاد الأطباء المتدربين عرضا بديلا جديدا ".

وحث الأطباء المضربين عن العمل على العودة إلى مزاولة العمل في القريب العاجل مطالبا بالنظر في ما إذا كانت مطالبهم بإلغاء خطة الحكومة لزيادة عدد الأطباء مهمة عاجلة تقتضي رفض العلاج بصورة جماعية بصورة تهدد حياة وسلامة المرضى .

وأوضح الأطباء المتدربون والمقيمون المضربون أنهم سيعودن إلى العمل اذا ألغت الحكومة خطتها المقررة وإعادة النظر من نقطة البداية وتوضيح ذلك في وثقيقة مكتوبة.

وقال رئيس لجنة الطواري لاتحاد الأطباء المتدربين والمقيمين بارك جي -هيون في مؤتمر صحفي في سيئول اليوم ، " من أجل العودة إلى المرضى، على الحكومة إلغاء القوانين الأربعة السيئة وإعادة النقاش منذ نقطة البداية " ، مدعيا بأن الاتحاد الذي يضم الأطباء المدربين والمقيمين وطلاب كليات الطب يرى أنه لا بد من ادارج " إعادة النقاش من نقطة البداية " في اتفاق موقع مع الحكومة .

ويقول الاتحاد ، إن خطة الحكومة لزيادة عدد الطلاب في كليات الطب وبناء كليات الطب العامة وغيرها من سياسة الحكومة الخاصة بالقطاع الطبي تم وضعها دون اتفاق مع خبراء الطب، فلا بد من إلغاءها، وعلى الحكومة أن تتعهد بالتراجع عن سياستها وإعادة النقاش من نقطة البداية في وثيقة مكتوبة.