اليوم السابع
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بورسعيد أولى المحافظات فى تطبيق منظومة المتغيرات المكانية ورصد التعديات

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:46 م
بورسعيد أولى المحافظات فى تطبيق منظومة المتغيرات المكانية ورصد التعديات محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة من أولى محافظات مصر فى تطبيق منظومة المتغيرات المكانية ورصد التعديات، مشيرا إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أى متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأية صورة، بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء، مما يساعد فى رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها فى المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

وأوضح أن الهدف من إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية هو العمل على رصد أى متغيرات بنائية بشكل دقيق، والأمر الذى سيمكن المحافظة من رصد أية مخالفات فى البناء أو تعديات على أراضى أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام ومديرى المساحة والتحول الرقمى وأملاك الدولة والتخطيط العمرانى، وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى لموقف تقنين أوضاع الأراضى والتصالح فى مخالفات البناء ودفع جدية التصالح.

وطالب محافظ بورسعيد كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة، قبل انتهاء المهلة المحددة، وشدد المحافظ على استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بجميع الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .


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