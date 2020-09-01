بدء التقدم للدفعة الجديدة بمدرسة الكاثوليك بسوهاج لتنمية المواهب اليوم

أعلنت المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب فى سوهاج، تحت إشراف الأنبا باسيليوس فوزى مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بدء التقدم للدفعة الجديدة، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء، حتى موعد أقصاه 1 أكتوبر للاشتراك فى الكورسات الفنية المختلفة.

والدفعة الجديدة هذا العام تعد فى الموسم السادس للمدرسة بعد افتتاحها منذ عدة سنوات، والعام الماضى افتتح الأنبا باسيليوس فوزى مطران كرسى سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم، فعاليات الموسم الخامس للمدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب بسوهاج، والذى يحمل عنوان "قوتى فى صلاتى مش فى إمكانياتى".

وتقدم المدرسة الخدمة الفنية الشاملة لمدة سنة كاملة فى المجالات الآتية، تعليم آلة البيانو أو أرج، ويشترط أن يكون متوفر آلة بيانو فى الكنيسة، بالإضافة إلى تعليم وتدريب "صوت" يشترط وجود سماعات "صب" ولاب توب، أو كمبيوتر بالكنيسة.

وعن آليات الدراسة داخل المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب فى سوهاج، فسوف تكون بالتنسيق مع الآباء الرعاة، مما يتماشى مع مواعيد الكنيسة، وإجراءات توخى الحذر من فيروس كورونا المستجد، على أن يكون العدد الأدنى لكل كنيسة 6 أفراد والعدد الأقصى 12 فردا، ولا يقل عمر المتدرب عن 15 عاما، ولا يزيد عن 30 عاما، وتطلب الاستمارات من الآباء الرعاة، وأى استمارة غير مصدق عليها من الأب الراعى لن يتم النظر إليها.

والعدد الكلى المطلوب داخل المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب فى الدراسة، 50 فردا فقط، ويتم التصديق على المشتركين بأسبقية الحجز، كما تمنح المدرسة كل المتدربين هدايا رمزية، وهدايا بيانو لأفضل عازفين، بالإضافة إلى تسجيل ترنيمة لأفضل أصوات.

ويعتبر الأنبا باسيليوس فوزى، مطران الأقباط الكاثوليك فى سوهاج، واحدًا من الآباء الكهنة وراعى كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا سابقًا، وهو من مواليد 16 ديسمبر 1956م بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1978م، كما درس العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادى عام 1980م وهو ذات العام الذى شهد سيامتة الكهنوتية بيد الكاردينال أنطونيوس.

وقد تم تعيين الأنبا باسليوس راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983م، كما تولى رعاية كاتدرائية يسوع الملك عام 1989م، وهو ذات العام الذى عيّن مديرًا لمجموعة من المدارس التابعة لإيبارشية المنيا، ويوم الجمعة 14 يونيو 2019 أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية خبر اعتماد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأب باسيليوس مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفًا الأنبا يوسف أبو الخير ذلك بعد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.