النقض تؤيد السجن على المتهمين بقتل الطفل يوسف العربى

كتب علاء رضوان

قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من قبل المتهمين في وفاة الطفل يوسف سيد العربي، وأيدت حبس المتهمين.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عاقبت "خالد أبوطالب، وطاهر عبدالتواب" بالسجن 3 سنوات عن تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، كما عاقبت المحكمة المتهمين بالحبس سنتين عن تهمة القتل الخطاء، فى إعادة إجراءات محاكمة، فى قضية قتل الطفل يوسف العربي.

وأعيدت إجراءات محاكمة المتهمين، بعد إلقاء القبض عليهما، لصدور حكم غيابى بحقهما بالسجن 7 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أصدرت حكمها على 3 متهمين- بينهم هاربان اثنان - بقتل الطفل يوسف سامح العربى، فى ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر فى مايو الماضى، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وأحالت النيابة فى 6 نوفمبر الماضى، قضية مقتل "الطفل يوسف"، نتيجة إصابته بطلق فى الرأس، أثناء وقوفه بأحد المحلات، إلى محكمة الجنايات.

وتضمن قرار الإحالة الذى أعدته نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكى، المحامى العام الأول للنيابات، إحالة 4 متهمين، بينهم اثنان محبوسان، واثنان هاربان لم يتم إلقاء القبض عليهما على مدار فترة التحقيقات، حتى الانتهاء منها والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن من بين المتهمين فى القضية ضابطًا هاربًا ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التى أصابت "يوسف"، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار عشوائى من المتهمين الذين ألقى القبض على اثنين منهم، وصدر قرار بضبط وإحضار الاثنين الآخرين، لكن قوات الأمن لم تتمكن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.