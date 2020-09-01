اليوم السابع
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النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:54 م
النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال المستشار حمادة الصاوى النائب العام
كتب إبراهيم قاسم

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تلقت «النيابة العامة» اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر عام 2020، عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، وبعرض الأمر على المستشار المستشار حماده الصاوى، النائب العام، أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.

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