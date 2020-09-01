النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال

تلقت «النيابة العامة» اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر عام 2020، عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، وبعرض الأمر على المستشار المستشار حماده الصاوى، النائب العام، أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.
النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجالالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:54 م
المستشار حمادة الصاوى النائب العام
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