القبض على أشهر مقاولى البناء المخالف فى حى عين شمس وإحالته للنيابة

قالت مصادر بمحافظة القاهرة ، أن أجهزة الأمن بالمحافظة ، بدأت فى تتبع أنشطة مقاولى البناء المخالف، فى عدد من أحياء العاصمة فى إطار الإجرءات التى تتخذها الحكومة للحد من البناء المخالف ، مشيرة الى أنه تم القبض على مقاول بناء مخالف فى حى عين شمس، "م. أ" تبين أنه قام ببناء أكثر من 40 برجا مخالفا وجارى اتخاذ الاجرءات القانونية ضده .

ورصدت أجهزة محافظة القاهرة، عدد من العقارات المخالفة فى حى عين شمس ، ومنها برج 18 طابق بدون ترخيص فى شارع أحمد عصمت ، حيث بدأت أجهزة حى عين شمس برئاسة اللواء ماهر هاشم، أعمال إزالة العقار .