الفيوم تُعيد فتح مناطقها الأثرية لاستقبال الزوار

أعلنت محافظة الفيوم اليوم إعادة فتح المناطق الأثرية أمام الزوار، بعد عدة شهور من منع التجمعات تجنباً للعدوى بفيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها بجميع القطاعات، وتنشيط حركة السياحة الأجنبية والمحلية كونها مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المناطق التى اُفتتحت أمام زيارة الجمهور تشمل منطقة كوم أوشيم الأثرية "كرانيس"، وهرم اللاهون، وهرم هوارة، ومدينة ماضى الأثرية، ومعبد قصر قارون، ومتحف كوم أوشيم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بمنطقة كوم أوشيم الأثرية، وهرم هوارة، وهرم اللاهون، ومعبد قصر قارون، تبدأ الزيارة من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين 10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة، و60 جنيهاً للأجانب، و30 جنيهاً للطلاب الأجانب، أما مدينة ماضي الأثرية فتبدأ الزيارة من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين 10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة، و50 جنيهاً للأجانب، و25 جنيهاً للطلاب الأجانب.
فيما تبدأ زيارة متحف كوم أوشيم من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين 10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة، و40 جنيهاً للأجانب، و20 جنيهاً للطلاب الأجانب، ويبلغ سعر تذكرة التصوير الفوتوغرافي للاستعمال الشخصي بهذه المناطق 20 جنيهاً للمصريين، و40 جنيهاً للأجانب
الفيوم تُعيد فتح مناطقها الأثرية لاستقبال الزوارالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:57 م
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أعلنت محافظة الفيوم اليوم إعادة فتح المناطق الأثرية أمام الزوار، بعد عدة شهور من منع التجمعات تجنباً للعدوى بفيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها بجميع القطاعات، وتنشيط حركة السياحة الأجنبية والمحلية كونها مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي.
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