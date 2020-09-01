الفيوم تُعيد فتح مناطقها الأثرية لاستقبال الزوار

الفيوم رباب الجالي

أعلنت محافظة الفيوم اليوم إعادة فتح المناطق الأثرية أمام الزوار، بعد عدة شهور من منع التجمعات تجنباً للعدوى بفيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها بجميع القطاعات، وتنشيط حركة السياحة الأجنبية والمحلية كونها مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المناطق التى اُفتتحت أمام زيارة الجمهور تشمل منطقة كوم أوشيم الأثرية "كرانيس"، وهرم اللاهون، وهرم هوارة، ومدينة ماضى الأثرية، ومعبد قصر قارون، ومتحف كوم أوشيم.



وأضاف أنه فيما يتعلق بمنطقة كوم أوشيم الأثرية، وهرم هوارة، وهرم اللاهون، ومعبد قصر قارون، تبدأ الزيارة من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين 10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة، و60 جنيهاً للأجانب، و30 جنيهاً للطلاب الأجانب، أما مدينة ماضي الأثرية فتبدأ الزيارة من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين 10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة، و50 جنيهاً للأجانب، و25 جنيهاً للطلاب الأجانب.



فيما تبدأ زيارة متحف كوم أوشيم من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين 10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة، و40 جنيهاً للأجانب، و20 جنيهاً للطلاب الأجانب، ويبلغ سعر تذكرة التصوير الفوتوغرافي للاستعمال الشخصي بهذه المناطق 20 جنيهاً للمصريين، و40 جنيهاً للأجانب



