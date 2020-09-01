الصليب الأحمر اللبناني يعلن عمل 5 فرق على نقل وإسعاف المصابين وسط بيروت

كتب أحمد عرفة

قال الصليب الأحمر اللبنانى إن 5 فرق تستجيب الآن وتعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين من وسط بيروت، وفقا لخبر عاجل لقناة روسيا اليوم.

وقبلها تمكنت شرطة مكافحة الشغب من الدخول إلى شارع البلدية وبدأت بتفريق المحتجين وتوقيف عدد منهم، بدأت مجموعات الحراك المدنى بالتجمع وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وخرج المئات من اللبنانيين إلى الشوارع للتظاهر وصولاً إلى ساحة الشهداء بالتزامن مع احتفالية مئوية لبنان الكبير، مستغلين هذا الحدث الكبير للحشد وإيصال أصواتهم، وطالب المتظاهرين بحق شهداء المرفأ، حاملين لافتات تعبر عن غضبهم وتوضح مطالبهم.

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها أن متظاهرين وسط بيروت يطالبون بحكومة اختصاص وليس محاصصة، فيما أكد موقع روسيا اليوم فى خبر عاجل منذ قليل، أن محتجين لبنانيين رشقوا قوى الأمن فى محيط البرلمان اللبنانى بالحجارة خلال مظاهرات للبنانيين فى العاصمة بيروت.