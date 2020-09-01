الصحة الأسترالية تقدم نصائح لتقوية المناعة أثناء الحجر المنزلى لكورونا

كتبت فاطمة خليل

قدمت وزارة الصحة الأسترالية مجموعة من الإرشادات الغذائية لتقوية المناعة أثناء فترة العزل المنزلى لمرضى كورونا والمخالطين لهم من أفراد الأسرة، وهذه التوصيات نتعرف عليها بالتفصيل، حيث يغطي الدليل الأسترالي للأكل الصحي المجموعات الغذائية الخمس والكميات الموصى بها التي يجب أن تتناولها كل يوم.

ويشمل الدليل الأسترالي للأكل الصحي لمرضى كورونا وللوقاية بصفة عامة ما يلي:

-الكثير من الخضراوات ، بما في ذلك الأنواع والألوان المختلفة ، والبقوليات / الفاصوليا

-فاكهة

- الحبوب (الحبوب) ، معظمها من الحبوب الكاملة و / أو أصناف عالية من ألياف الحبوب ، مثل الخبز والحبوب والأرز والمعكرونة وعصيدة من دقيق الذرة والكسكسي والشوفان والكينوا والشعير

-اللحوم والدواجن الخالية من الدهون والأسماك والبيض والمكسرات والبذور والبقوليات / الفاصوليا

-اللبن الزبادي والجبن و / أو بدائلها

تشمل عادات الأكل الصحية وفقاً لدليل الطعام الصحي:

-ممارسة النشاط البدني أو الرياضة واختيار كميات من الأطعمة والمشروبات المغذية لتلبية احتياجاتك من الطاقة

-الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية

-شرب الكثير من الماء

-الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والملح المضاف والسكريات المضافة مثل البسكويت والكعك والمعجنات والفطائر واللحوم المصنعة والبرجر التجاري والبيتزا والأطعمة المقلية ورقائق البطاطس ورقائق البطاطس وغيرها من الوجبات الخفيفة السكرية أو اللذيذة