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"الإعلاميين": التصدى للشائعات على السوشيال ميديا مهمة وطنية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:30 ص
"الإعلاميين": التصدى للشائعات على السوشيال ميديا مهمة وطنية ايمن عدلى
كتب محمد السيد

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أكد أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن التصدى للشائعات والأكاذيب على السوشيال ميديا مهمة وطنية ولها أولوية قصوى لمواجهتها، وتحتاج لتكاتف كافة الجهود للتصدى لمحاولات الجماعة الإرهابية تشويه كل إنجاز يتحقق على أرض الواقع ويحقق تنمية لأبناء الشعب المصرى فى ظل ظروف صعبة تمر بها المنطقة.
 
وأضاف عدلي فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الجماعات الإرهابية فشلت فشلا ذريعاً في تكذيب الحقائق أوتغيير الواقع، متابعا: "لذا يستخدمون السوشيال ميديا لبث السموم ونقل أخبار كاذبة هدفها ضرب الاستقرار وتشكيك المواطن فيما يتم على أرض الواقع".
 
وناشد عدلى المواطنين بعدم الانصياع إلى هذه الأكاذيب، منبها إلى أن نستقى المعلومات من مصدرها، خاصة أن الجماعات الإرهابية تكثف أكاذيبها مع كل نجاح يتحقق في هجوم ممنهج تقوده بعض الدول التى تستخدم الإعلام لضرب الاستقرار ومحاولة إحداث وقيعة وفتنه في المجتمع.
 
وطالب أيمن عدلي وسائل الإعلام كافة في التصدي لتلك الشائعات بسرعة ودون انتظار انتشارها في ظل ثقة كبيرة لدى المواطن بوسائل الإعلام المصرية الوطنية التى تقوم بدور توعوي وتنويري في هذه المرحلة.
 

نقابة الاعلاميين

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