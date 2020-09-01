الإعلامى محمد هانى يزور تليفزيون اليوم السابع.. ويؤكد: نقلة فى الصحافة الإلكترونية

كتب: مصطفى القصبى تصوير كريم عبد العزيز

استقبل الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، الإعلامى محمد هانى بمقر مؤسسة "اليوم السابع"، والذى اطلع على شرح لآليات العمل فى "تليفزيون اليوم السابع".

وأكد الإعلامى محمد هانى، أن هذه التجربة سيكون لها مردود كبير على مستقبل الصحافة والإعلام، لافتًا إلى أن تليفزيون اليوم السابع، يعد نقلة نوعية فريدة في عمل الصحافة الإلكترونية، بما يقدمه من نشرات وتغطيات خاصة على مدار الساعة، تعتمد على توصيل المعلومة للمتابع بصورة مبسطة وسريعة.

واطلع الإعلامى محمد هانى، على دورة العمل بالأقسام داخل المؤسسة والإمكانيات التكنولوجية والفنية التى تعد الأحدث فى مختلف وسائل العمل الصحفى والتليفزيونى، ووحدات إنتاج محتوى الفيديو، كما تجول داخل المؤسسة للتعرف على دورة العمل فى مختلف الأقسام والتعرف على آليات العمل بداخلها.

والتقى الإعلامى محمد هانى بالمذيعين والمذيعات والطاقم التحريرى، مشيدا بأدائهم، حيث قال إنه من المتابعين لجهدهم، وقدم لهم عدد من النصائح لتطوير المشروع الواعد، وتقديم محتوى متنوع، انطلاقا من خبرته الكبيرة فى العمل الإعلامى.



