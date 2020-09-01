استمرار طرح الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرار على مدار الأيام الماضية.



‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:-



‏‎-الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 9 جنيه للكيلو والجزر 8.5 جنيهات والخيار 8.5 جنيه.

‏‎-الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيهات للكيلوجرام.



‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والليمون 6 جنيهات.

‏‎-الباميا الخضراء بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎-التفاح البلدى 17.5 جنيه.

‏‎‏‎-تفاح أمريكي بـ 35جنيها

‏‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

‏‎‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه.

‏‎‏‎-الموز المستورد بـ28 جنيها

‏‎‏‎-العنب بـ15 جنيها.