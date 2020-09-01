اليوم السابع
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استشهاد أمين شرطة وإصابة آخر أثناء مطاردة سيارة مخالفة بالبحيرة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:54 ص
استشهاد أمين شرطة وإصابة آخر أثناء مطاردة سيارة مخالفة بالبحيرة استشهاد أمين شرطة فى البحيرة
البحيرة – فريق المحافظات

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استشهد أمين شرطة وأصيب آخر أثناء مطاردة سيارة نصف نقل فى محاولة لضبطها  ومنعها من الهروب لسيرها عكس الاتجاه بالبحيرة.

 

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

 

وبالفحص تبين استشهاد أمين شرطة وإصابة آخر يستقلان موتوسيكل شرطة خلال محاولة ضبط قائد سيارة  نقل تسير عكس الاتجاه بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة إيتاى البارود مما أدى لاصطدامها بهما وفرت هاربة.

 

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إيتاى البارود والمصاب لذات المستشفى للعلاج، وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


البحيرة

امين رطة

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