أستاذ تربوى يؤكد نجاح مصر فى تطبيق "التعليم عن بعد"

كتب محمد عبد المجيد

قال الدكتور هشام الشعراوي، أستاذ الإرشاد التربوي والتعليم النفسي بجامعة عين شمس: "وصلنا لنتيجة هايلة جدًا في مجتمعنا، ووصلنا لنتائج ناجحة في التعليم عبر الإنترنت في فترة قصيرة، ولكن ما زال ينقصنا بعض الأدوات".



وتابع أستاذ الإرشاد التربوي والتعليم النفسي بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، ببرنامج رأى عام المذاع على فضائية TEN TV، يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن هناك عدة أسئلة في هذا المجال، وعلى رأسها: "هل الدولة جاهزة لوصول خدمة التعليم عبر الإنترنت لطلاب الصعيد والأماكن النائية".



وأشار الدكتور هشام الشعراوي، إلى أن التعليم الهجين له مزايا التعليم عبر الإنترنت، ويكون هناك حد أدنى للتواصل مع المعلمين، متابعًا: "ألمانيا وبلجيكا والدنمارك تقوم بتطبيق التعليم الهجين، ومصر ليست أقل من هذه الدول".