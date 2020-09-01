أخبار مصر.. القبض على رجل الأعمال صلاح دياب بسبب مخالفات المبانى.. تحديث

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، لاتهامه بعدة مخالفات مبانى، فضلا عن تقارير وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة

وفيما يلى موجز أخبار مصر



القبض على رجل الأعمال صلاح دياب لاتهامه فى عدة قضايا مخالفات مبانى



قالت مصادر أمنية إنه تم القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه في اتهامه بعدة قضايا مخالفات مبانى

من المقرر أن يصدر بياناً بعد قليل بتفاصيل القبض على رجال ألأعمال كاملة.





وزير المالية: الاقتصاد المصرى نجح فى الصمود أمام أزمة "كورونا"

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تعظيم الاستثمارات الأجنبية فى مصر خاصة الكورية، من خلال السعى الجاد لجذب المستثمرين وتذليل أى عقبات أمامهم، بما يحفزهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى القطاعات؛ باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، والإسهام الإيجابى في تحسين جودة حياة المصريين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.

مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر



فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة الموهوبين رياضياً للإلتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسى 2020/2021 لمختلف المراحل الدراسية (إبتدائى وإعدادى وثانوى) طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة، تم مد فترة سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكلاً من القاهرة ( الهايكستب ) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بمحافظات الجمهورية لتكون حتى يوم الخميس الموافق 10/09/2020.





الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق.. بيطرى وتمريض وهندسة فى المقدمة



بنشر اليوم السابع قائمة بأبرز الكليات التى بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، وتحديدا الشعبة العلمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال تسجيل الرغبات اليوم.

الإسكان تطرح 143 قطعة أرض مقابر بمساحات 40م2 و60م2 بـ6 أكتوبر

أعلن المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن طرح 143 قطعة أرض مقابر متخللات بمنطقة مقابر المسلمين القديمة بمدينة 6 أكتوبر، موضحاً أنه سيتم طرح 121 قطعة أرض بمساحة (40م) و (22) قطعة بمساحة (60م2)، وذلك لقاطني مدن ( 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد) بنظام حق الانتفاع.





الصور الأولى للفنان فابيو إبراهام مجسدا شخصية الزعيم جمال عبد الناصر



خص الفنان فابيو إبراهام "اليوم السابع" بالصور الأولى له من بروفات الماكياج على شخصية الزعيم جمال عبد الناصر التى سيجسدها فى العمل الوثائقى الدرامى "Jerusalem" الذى ستنتجه قناة cnn ويخرجه Rick Lopez.





وزير النقل: الحكومة وحدها المسئولة عن تحديد سعر تذكرة المترو



أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن الحكومة المصرية ستظل وحدها المسئولة عن تحديد سعر تذكرة المترو، وأنه سيظل فى متناول الركاب، وأن الشركة الفرنسية التى ستدير الخط الثالث لا علاقة لها بسعر التذكرة.

وأضاف وزير النقل ردا على سؤال لليوم السابع أن الشركة الفرنسية وفقا للتعاقد تحصل على مقابل مادى نظير الإدارة فقط وليس لها علاقة بالإيرادات ولن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة.

وأكد وزير النقل أن الوزارة تعمل على خدمة المواطنين بتقديم كافة الخدمات المميزة لهم، مشيراً إلى أن الشركة الفرنسية ستدير الخط الثالث للمترو وتشغيله وصيانته، موضحاً أنه لأول مرة سيتم التعامل مع شركة RATP الفرنسية وتنازلنا كتير حتى نتعلم منهم فن الإدارة.





طقس اليوم.. مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 36 درجة



استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية ليندا عبد اللطيف، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، حالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة ورطبًا على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا ورياحًا معتدلة، وأن يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء.





شاهد.. ظهور خاص لجارة القمر فيروز مع الرئيس الفرنسي بعد غياب طويل



نشر الحساب الرسمى للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، مجموعة من الصور، أثناء لقاءها بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والذى تم أمس فى منزلها، حيث ظهرت "جارة القمر"، وهى ترتدى قناعا للوقاية من فيروس كورونا، أثناء مقابلتها بالرئيس ماكرون، حيث قام الرئيس الفرنسى، بمنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، واهدته هي بدورها لوحة فنية.





كلاكيت تاني مرة.. ماكرون في بيروت.. وساسة لبنان يحبسون أنفاسهم.. الرئيس الفرنسي يجدد التزام باريس بدعم لبنان.. دعوات لسرعة تشكيل حكومة بمهام محددة.. سلسلة لقاءات مع الساسة وقمة شائكة مع ميشال عون

يواصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء برنامج زيارته إلى بيروت، حيث وصل مساء أمس على رأس وفد رفيع المستوى وكان فى استقباله الرئيس اللبنانى ميشال عون، وفى الوقت نفسه رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب غدا الأربعاء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة .





مبادرة الرئيس لـ"صحة المرأة" طوق النجاة لـ28 مليون سيدة من سرطانى الثدى وعنق الرحم.. فحص 7 ملايين و380 ألف سيدة.. إحالة 543 ألف لإجراء التحاليل.. الصحة: نستهدف السيدات فوق سن 18 عاما.. وتوفير أحدث سبل العلاج

كشفت المبادرة الرئاسية لــ "صحة المرأة" التى تنفذها حاليا وزارة الصحة والسكان تحت الإشراف المباشر للدكتورة هالة زايد عن الانتهاء من فحص 7 ملايين و380 ألف سيدة للكشف المبكر عن أورام الثدى بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر والكشف عن السمنة بالإضافة إلى الصحة الإنجابية وهو ما يضمن مستوى متميز من الخدمة والرعاية الطبية للسيدات.





ضبط 468 مواطناً بتهم التعدى على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة وقف البناء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتوجيه حملات لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة، فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواصلة جهودها فى ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية.

"نتفليكس" تثير الجدل من جديد بعد تجسيد شخصية "الإله" في مسلسل Lucifer



تسعي دائما شبكة نتفليكس إلي إثارة الجدل في الكثير من أعمالها، بتجسيدها الأنبياء والقديسين والشخصيات ذات المكانة الدينية، ومؤخرا ظهر الممثل دنيس هايسبيرت مجسدا شخصية "الإله" في الموسم الخامس من المسلسل الفانتازي Lucifer، الأمر الذي أغضب الكثير من المتابعين للعمل حول العالم.





الإدارية العليا تنتهى من فترة الفصل فى الطعون الانتخابية بجولة الشيوخ الأولى



انتهت المحكمة الإدارية العليا، أمس الاثنين، من الفصل فى الطعون الانتخابية التى تلقتها على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عقب انتهاء مدة الفصل المحددة بمدة 10 أيام، وتم ارسال الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.

من ناحية أخرى، يواصل المرشحون فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اليوم الثلاثاء، حملات الدعاية الانتخابية والتى بدأت يوم 20 أغسطس وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرا من يوم 5 سبتمبر المقبل بحسب التوقيت المحلى لكل دولة، بحيث تتوقف ممارسة الدعاية وبدء فترة الصمت الانتخابي قبل يوم واحد من الاقتراع في الخارج.





المرحلة الثانية للتنسيق.. تعرف على خطوات تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى



انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الجامعى 2020 /2021 وذلك بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% وذلك لنحو 194448 طالب ، وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% وذلك لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.





مصطفى مدبولى: الدولة اتجهت فى عهد الرئيس السيسي نحو التوسع لتنمية الصعيد



وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخطة المتكاملة لإنشاء محطة قطارات جديدة، "سكك حديد صعيد مصر"، وأسباب اختيار منطقة بشتيل تحديدًا لإنشاء محطة القطارات بها والمزايا، وكذا الفوائد التى ستعود على المواطنين جرّاء ذلك، أوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن "محطة مصر" للسكك الحديدية بمنطقة رمسيس أنشئت فى عام 1856، وكان تعداد سكان مصر فى ذلك الوقت يقدر بـ 4 ملايين نسمة، حيث كان يتم تسيير 5 رحلات من القاهرة إلى الإسكندرية ووصل إجمالى ما يتم نقله فى ذلك الوقت إلى 10 آلاف راكب يوميا فى الاتجاهين، وفى عام 2020 وصل تعداد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، وتنقل السكة الحديد حاليًا مليون راكب، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى عام 2024 إلى 110 ملايين نسمة، كما أنه من المتوقع أن يتم نقل 1,5 مليون راكب يوميًا عبر السكك الحديدية، الأمر الذى استدعى وضع خطة منهجية تراعى فى جوانبها الانعكاس السلبى لهذا الازدحام الكبير داخل محطة رمسيس وخارجها.