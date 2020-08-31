اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

5 منح دراسية من جامعة بلغارية لطلاب برنامج اللغة الانجليزية بتجارة بنها

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:48 م
5 منح دراسية من جامعة بلغارية لطلاب برنامج اللغة الانجليزية بتجارة بنها نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدرسات العليا والبحوث
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتو ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، أنه في ضوء خطة الجامعة للانفتاح علي العالم واتساقا مع خطة الدولة وزارة التعليم العالي في هذا الشأن، فقد وافق مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة علي عقد مذكرة التفاهم بين جامعة بنها وجامعة فارنا للإدارة ببلغاريا.

وأشار "الجيزاوي"، إلى أن الاتفاقية تهدف إلي تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجامعتين، بالإضافة إلي إقامة مشاريع بحثية مشتركة، وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، إلي جانب الاعتراف المتبادل بين الجامعتين بالساعات الدراسية المعتمدة.

وأوضح، أنه علي هامش الاتفاقية قدمت جامعة فارنا عدد 5 منح دراسية لمدة عام دراسي لطلاب برنامج اللغة الانجليزية بكلية التجارة، والذي يتم تدريسه حاليا بمقر الجامعة بالعبور.

وصرح الدكتور مصطفي العبادي عميد كلية التجارة، أن هذه الاتفاقية ستتيح الفرصة أمام الطلاب لتبادل الخبرات مع نظرائهم من طلاب جامعة فارنا.

ومن جانبه أضاف الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي بمقر الجامعة بالعبور، أنه سيتم الإعلان عن هذه المنح بين طلاب البرنامج، وسيتم تطبيق قواعد المفاضلة بين المتقدمين، مؤكدا أن الجامعة البلغارية تتيح تخفيضا قدرة 25% من المصروفات، بالإضافة إلي إعفاء كامل من مصاريف الإقامة في سكن الطلاب بالجامعة.


جامعة بنها

جامعة بلغاريا

اخبار جامعة بنها

منحة تعليمية

فرع جامعة بنها بالعبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة بنها تضاعف مكأفاة النشر العلمي بمجلتي science وnature لتصبح 100 ألف جنيه

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:40 م

ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها بعنوان "تسويق مخرجات البحث العلمي"

السبت، 29 أغسطس 2020 11:56 ص

مجلس جامعة بنها خلال تكريم عميد هندسة شبرا: قاد مهمة إدارة الكلية بنجاح واقتدار

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:39 م

مجلس جامعة بنها يكرم نائب رئيس الجامعة لبلوغه السن القانونية ويشيد بمجهوداته

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:20 م

رئيس جامعة بنها يعلن افتتاح منشآت جديدة قريبا.. ونستعد للتحول الرقمى "صور"

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:36 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة