5 منح دراسية من جامعة بلغارية لطلاب برنامج اللغة الانجليزية بتجارة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

صرح الدكتو ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، أنه في ضوء خطة الجامعة للانفتاح علي العالم واتساقا مع خطة الدولة وزارة التعليم العالي في هذا الشأن، فقد وافق مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة علي عقد مذكرة التفاهم بين جامعة بنها وجامعة فارنا للإدارة ببلغاريا.

وأشار "الجيزاوي"، إلى أن الاتفاقية تهدف إلي تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجامعتين، بالإضافة إلي إقامة مشاريع بحثية مشتركة، وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، إلي جانب الاعتراف المتبادل بين الجامعتين بالساعات الدراسية المعتمدة.

وأوضح، أنه علي هامش الاتفاقية قدمت جامعة فارنا عدد 5 منح دراسية لمدة عام دراسي لطلاب برنامج اللغة الانجليزية بكلية التجارة، والذي يتم تدريسه حاليا بمقر الجامعة بالعبور.

وصرح الدكتور مصطفي العبادي عميد كلية التجارة، أن هذه الاتفاقية ستتيح الفرصة أمام الطلاب لتبادل الخبرات مع نظرائهم من طلاب جامعة فارنا.

ومن جانبه أضاف الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي بمقر الجامعة بالعبور، أنه سيتم الإعلان عن هذه المنح بين طلاب البرنامج، وسيتم تطبيق قواعد المفاضلة بين المتقدمين، مؤكدا أن الجامعة البلغارية تتيح تخفيضا قدرة 25% من المصروفات، بالإضافة إلي إعفاء كامل من مصاريف الإقامة في سكن الطلاب بالجامعة.