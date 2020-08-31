26 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا ليبلغ الإجمالى 7048 حالة

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، تسجيل 26 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7048 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - أنه تم تسجيل 19 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6464 شخصا، ووصل عدد الوفيات إلى 159 وفاة، في حين يتابع 425 شخصًا علاجهم في المستشفيات.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية الأحد، تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك عقب إجراء 121 فحصا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7022 إصابة مؤكدة.