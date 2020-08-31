وفاة الرئيس الهندى السابق كومار مخرجى متأثرا بكورونا

كتب أحمد عرفة

أعلنت الهند، اليوم الإثنين، عن وفاة رئيس البلاد السابق، براناب كومار مخرجى، عن عمر ناهز 84 عاما ، بعدما أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ، وبحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، قال نجل الرئيس السابق، أبهيجيت مخرجى،: "بقلب ثقيل أبلغكم بأن والدي، فارق الحياة على الرغم من كل الجهود الجبارة التي بذلها الأطباء في المستشفى والصلوات التي أقامها الناس في كل أنحاء الهند! أشكركم جميعا.

فيما قال الرئيس الهندي الحالي، رام ناث كوفيند،: "لقد تلقيت بحزن نبأ رحيل الرئيس السابق براناب مخرجى. إن وفاته نهاية عصر. إنه كان عملاقا للحياة العامة، وخدم أمن الهند كحكيم حقيقي. الناس حزينون بخسارة أحد أبنائهم الأكثر جدارة. أعرب عن تعازيي لعائلته وأصدقائه وكل المواطنين".

وبراناب كومار مخرجي هو رئيس الهند الثالث عشر، ووزير المالية الهندي السابق وعضو حزب المؤتمر الحاكم في الهند ، وهو أول رئيس للهند من أصول بنغالية .