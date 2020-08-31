اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:27 ص
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وزير بريطانى يحث على مواصلة الخروج لتناول الطعام مع نهاية خصم على الوجبات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:26 ص
وزير بريطانى يحث على مواصلة الخروج لتناول الطعام مع نهاية خصم على الوجبات رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

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حث وزير المالية البريطانى ريشى سوناك الناس اليوم الاثنين على الاستمرار فى الخروج لتناول الطعام مع اقتراب انتهاء مبادرة حكومية تقدم خصما خمسين في المئة على الوجبات في المطاعم هذا الشهر.

واستهدفت هذه المبادرة تعزيز قطاع الضيافة والخدمات والذي تأثر بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا. وعرضت هذه المبادرة خصم 50 في المئة من سعر الوجبات في أول ثلاثة أيام من الأسبوع في المطاعم المشتركة في المبادرة بحد أقصى يصل إلى عشرة جنيهات (13 دولارا) كحد أقصى مع تكفل الحكومة بتعويض الفرق.

وطبقا لموقع أوبن تيبل للحجز على الانترنت فقد حظيت المبادرة بإقبال كبير إلى حد أنه تم تناول أكثر من 64 مليون وجبة بموجب هذا البرنامج حتى 27 أغسطس.

وقال سوناك في بيان إن "البرنامج يذكرنا لماذا نحن كشعب يحب الخروج لتناول الطعام وأحث رواد المطاعم على الحفاظ على هذا الزخم للمساعدة في استمرار تعافينا الاقتصادي".

وأظهرت احصاءات أوبن تيبل أن متوسط ​​عدد رواد المطاعم لتناول العشاء بين الاثنين والأربعاء هذا الشهر ارتفع بنسبة 95٪ عن العام الماضي.

وفرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزلا عاما في مارس وقالت الخزانة يوم الاثنين إن نحو 80 في المئة من شركات الضيافة أوقف التعاملات في أبريل مع توقف 1.4 مليون شخص عن العمل في أعلى معدل بالمقارنة مع أي قطاع آخر.

وقالت عدة سلاسل مطاعم إنها ستواصل الخصم في سبتمبر.

 

 

 


بريطانيا

بوريس جونسون

مطاعم بريطانيا

كورونا فى بريطانيا

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