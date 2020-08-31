وزير الصحة الألمانى يتعرض للبصق والإهانة خلال حدث انتخابى في بيرجيش جلادباخ

كتبت: هناء أبو العز

تعرض وزير الصحة الألماني، ينس سبان، للبصق والإهانة خلال حدث انتخابي في بلدة بيرجيش جلادباخ، عندما أراد التحدث مع المتظاهرين المنتقدين لسياسة الحكومة لمكافحة فيروس كورونا ، وفقًا لتقرير Rheinischen Post and Express اليوم، وأكد في تصريحات أدلى بها لأول الصحف أنه يجب السعى للحوار مع غير الراضين عن سياستنا المتعلقة بفيروس كورونا، مضيفا أن المناقشات جزء من الديمقراطية.

وقال :على الرغم من أنها تعمل فقط إذا كان كلا الطرفين على استعداد للاستماع إلى بعضهما البعض، لكن إذا صرخت وبصقت ورفضت الحوار ، فلن ينجح .

وتوجه وزير الصحة الألماني وأعضاء الاتحاد الديمقراطي المسيحي يوم السبت الماضي إلى مدينة شمال الراين لدعم شريكه في الحزب كريستيان بوخن في الحملة الانتخابية لمنصب عمدة بيرجيش جلادباخ.