وزير الدفاع اليابانى السابق إيشيبيا الأوفر حظا لخلافة شينزو آبى

رويترز

أظهرت استطلاعات للرأي أن وزير الدفاع الياباني السابق شيجيرو إيشيبا يعد الخيار الأكثر شعبية بين الناس كى يصبح رئيس الوزراء المقبل مع بدء السباق لاختيار خلف لشينزو آبي بعد استقالته المفاجئة الأسبوع الماضي.

وأظهر استطلاع لوكالة كيودو في مطلع الأسبوع أن إيشيبا حصل على نحو 34 في المئة من دعم الجمهور وهو ما يزيد مرتين عن 14 في المئة حصل عليها يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء وهو ثاني أكثر الخيارات شعبية.

وأشار استطلاع لنيكي وتلفزيون طوكيو إلى حصول إيشيبا على 28 في المئة يليه وزير الدفاع الحالي تارو كونو بحصوله على 15 في المئة.

وأظهر الاستطلاع احتلال سوجا المركز الرابع بحصوله على 11 في المئة.

وسلط الاستطلاعات الضوء على وجود انقسام بين الرأي العام والسياسات الداخلية للحزب الديمقراطي الحر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المتوقع أن يحصل سوجا وهو أحد مساعدي آبي منذ فترة طويلة على دعم الجناح الذي يقوده الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر توشيهيرو نيكاي وأجنحة رئيسية أخرى ، مما يضعه في موقف قوي. وسيجعل ذلك إيشيبا يواجه معركة صعبة.

وكان إيشيبا منتقدا بشكل صريح لآبي وفشل في تحدى رئيس الوزراء المستقيل في الانتخابات الأخيرة على رئاسة الحزب الديمقراطي الحر عام 2018 ويعتبر أقل شعبية داخل الحزب.