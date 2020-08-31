اليوم السابع
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نجيب ساويرس: قلت لازم نتعايش مع كورونا اتشمت وأهو أدينا متعايشين غصب عننا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:14 م
نجيب ساويرس: قلت لازم نتعايش مع كورونا اتشمت وأهو أدينا متعايشين غصب عننا نجيب ساويرس
كتب محمد سعودي

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أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، مجددا على أهمية التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر مساء الإثنين :"قلت لازم نتعايش مع الكورونا ونكمل شغل مع الإحتياطات..لأن الموضوع هيطول اتشمت ونزلوا عليه... أهو أدينا متعايشين معاها غصب عنا".

نجيب ساويرس عبر تويتر
نجيب ساويرس عبر تويتر

 

يأتي ذلك بعدما طالب المهندس نجيب ساويرس أكثر من مرة خلال الشهور الماضية بضرورة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، حرصا على الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

 

 


نجيب ساويرس

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التعايش مع فيروس كورونا

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