وأشار إلى "أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا انتقدوا روسيا مؤخرا، لتسجيلها أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، ولكن فقط بعد عدة أسابيع تحدثت بريطانيا عن إمكانية تسريع تسجيل اللقاح البريطاني، وبعد يومين، أدلى رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفن هان بتصريح مماثل".
 