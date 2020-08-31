مصرى يحصل على 123 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

كتب ـ محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات عامل، وبلغت إجمالي 30 ألف ريال سعودي، أى ما يوازى 123 ألف جنيه مصرى، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة العامل مع إحدى شركات المقاولات وديا لتضرره من عدم صرف مستحقاته، وفي حالة فشل التفاوض توجيهه لرفع دعوى عمالية للحصول على مستحقاته القانونية .

وقال : إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات العامل "محمد.ر.م.أ"، وتوجيهه بتقديم طلب للهيئات العمالية السعودية لتأكيد مستحقاته طرف الشركة.

وأضاف الملحق العمالي، أن المكتب قام بتقديم المساندة أمام الهيئات العمالية، وتم الحكم في الدعوى العمالية لصالح العامل، وإلزام الشركة بدفع المستحقات المالية بقيمة 30 ألف ريال سعودي، وتمت المتابعة مع العامل حتى تنفيذ الحكم واستلام كامل مستحقاته المالية.

وقدم العامل "محمد.ر.م.أ" بعد استلامه مستحقاته الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في أعضاء المكتب العمالي بالرياض.





