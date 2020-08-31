أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، مقتل أربعة أشخاص جراء حادث تصادم بين سيارة رياضية ودبابة تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، وقالت الشرطة بسول -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات اصطدمت بدبابة تابعة للقوات الأمريكية في مدينة بوتشون بإقليم كيونج كي، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص.
وأضافت أن جميع ركاب السيارة البالغ عددهم 4 أشخاص (امرأتان ورجلان في الخمسينات من العمر) أصيبوا بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى غير أنهم لقوا حتفهم لاحقا، مضيفة أن الحادث أدى إلى إصابة جندي أمريكي في الدبابة بجروح خفيفة وتم نقله إلى مستشفى وتجري الشرطة تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.
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