وأضافت أن جميع ركاب السيارة البالغ عددهم 4 أشخاص (امرأتان ورجلان في الخمسينات من العمر) أصيبوا بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى غير أنهم لقوا حتفهم لاحقا، مضيفة أن الحادث أدى إلى إصابة جندي أمريكي في الدبابة بجروح خفيفة وتم نقله إلى مستشفى وتجري الشرطة تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.