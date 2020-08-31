مصرع شخص وإصابة آخرين فى انفجارين منفصلين بالإمارات

قالت الشرطة الإماراتية ووسائل إعلام محلية إن شخصا قتل وأصيب آخرون بجروح اليوم الاثنين فى انفجارين منفصلين أحدهما فى العاصمة أبوظبي والآخر في دبي، المركز السياحي في البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن اسطوانة غاز انفجرت في مطعم بدبي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين مما أدى إلى مقتل شخص واحد.

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال المملوكة لأبوظبي عن المتحدث باسم الدفاع المدني بدبي قوله إن الانفجار أدى لنشوب حريق مما ألحق أضرارا بالطابق الأرضي من المبنى.

وذكرت أنه جرت السيطرة على الحريق في غضون 33 دقيقة.

وأضافت الصحيفة أن الانفجار الذي وقع في أبوظبي أصاب مطعمي بشارع راشد بن سعيد، وأضافت أن أضرارا لحقت بمنافذ بيع أخرى.

وقالت شرطة أبوظبي إن الانفجار أوقع عدة إصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وتم إجلاء سكان المبنى والمناطق المحيطة.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل الإعلام المحلية أضرارا جسيمة لحقت بالمطعمين وانبعاث سحابة من الدخان الأبيض من الطابق الأرضي بالمبنى.