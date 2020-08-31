مشروعات قطاع الرياضة المنتهية بمدينة سوهاج بـ5 ملايين جنيه.. إنفوجراف

سوهاج محمود مقبول

مشروعات البنية التحتية من أهم المشروعات التى تساعد بشكل كبير على التنمية وخاصة المشروعات المنتهية بقطاع الشباب والرياضة، حيث أن القيادة السياسية فى الفترة الأخيرة اهتمت على نطاق واسع بتحديث وتطوير قطاع الشباب والرياضة من خلال إنشاء الملاعب وتطوير مراكز الشباب والاهتمام وصل أيضا إلى القرى بمحافظات الصعيد، وذلك من أجل خلق جيل من الشباب قادر على تفهم المرحلة القادمة على أساس سليم من خلال برامج وزارة الشباب التى يتم تنفيذها داخل تلك المراكز والأندية.

ومن خلال الإنفوجراف التالى نقدم أهم 5 مشروعات منتهية بقطاع الشباب والرياضة خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2020 بمركز سوهاج بتكلفة أكثر من 5 ملايين جنيه.

1- إنشاء المبنى الإدارى لمركز شباب تونس بتكلفه 993 ألف و515 جنيه.

2- إنشاء ملعب خماسى بمركز شباب روافع القصير بتكلفه بلغت مليون جنيه.

3- إنشاء ملعب خماسى بمركز شباب ونينه البحرية بتكلفة مليون جنيه .

4- تطوير مركز شباب الكوامل بحرى بتكلفه 2 مليون جنيه.

5- تطوير مركز شباب الشيخ مكرم بتكلفة 500 ألف جنيه.

جاءت تلك الأعمال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بقطاع الشباب والرياضة طبقا لخطة موضوعة ويتم استهداف القرى والمراكز مع الاستمرار في عملية بناء البنية التحتية وأن في عهد الرئيس السيسى تشهد محافظات الصعيد طفرة كبيرة في تطوير كبير في منظومة الشباب والرياضة من أجل الاهتمام بالشباب وتأهيلهم للتصدى لتحديات القادمة.