مستشار ترامب يطالب الفلسطينيين بالعودة إلى الحوار لتحقيق السلام

كتب سمير حسنى

دعا جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفلسطينيين للعودة لما أسماه الحوار، والقيام بخطوات من شأنها تحقيق السلام، بحسب تعبيره، وقال كوشنر: رسالتنا رسالة أمل، فقد عملنا بشكل وثيق لتحسين مستقبلهم وليتمكنوا من تحقيق دولتهم وإنعاش الاقتصاد، ولكن بطبيعة الحال لا يمكن أن نريد السلام أكثر من الفلسطينيين أنفسهم".

وأضاف كوشنر خلال كلمة لدى وصوله مع وفد إسرائيلي إلى دولة الإمارات: لا يمكن للفلسطينيين أن يبقوا عالقين في الماضى، ويجب أن يأتوا إلى الطاولة وخطة تسمح لهم بالمضى قدما نحو السلام".

وردا على سؤال حول إمكانية بيع طائرات مقاتلة من طراز f 35، قال: التعاون مع الإمارات مميز والعلاقة مع إسرائيل مميزة على حد سواء، والتعاون سوف يمضى قدما مع الإمارات وسوف نتطرق الى تفاصيل ذلك خلال الفترة المقبلة.