محافظ بنى سويف يبحث الحلول والبدائل لمشكلات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى

بنى سويف أيمن لطفى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماعا لمناقشة الخطوات المبدئية لتوصيل خدمة الصرف الصحى ومياه الشرب لجزيرتى ببا والفقاعي، وذلك فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادى السكرتير العام، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عامر عبد الحكيم رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات بنى سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب، والدكتورة أسماء سامى مديرة البيئة ومسؤولة ملف الصرف الصحى بالمشاركة المجتمعية بالمحافظة، والمحاسب هانى الجويلى رئيس المدينة ومسؤولى الزراعة والرى وحماية النيل وصحة البيئة بمديرية الصحة والأملاك والتخطيط العمرانى.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالى لإجراءات خدمة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للجزيرتين، حيث تم إجراء معاينة ميدانية للموقع المزمع إقامة محطات المعالجة والرفع والشرب عليه، وتشمل إنشاء محطة رفع لجزيرة ببا ومحطة معالجة صرف صحى ومحطة مياه للشرب لجزيرة الفقاعى، حيث وجه محافظ بنى سويف بإجراء الدراسة اللازمة لتحديد نوع محطة المعالجة المزمع إنشاؤها بجزيرة الفقاعي، مؤكدا أهمية التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية لسرعة البدء فى أعمال التنفيذ.

وفى نفس السياق ترأس المحافظ اجتماعا مماثلا حضره اللواء هشام شادى السكرتير العام، الدكتورة أسماء سامى مسؤولة ملف توصيل خدمة الصرف الصحى بالمشاركة المجتمعية مديرة البيئة، والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بنى سويف، والأستاذ وليد حسين المدير التنفيذى للمؤسسة، ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروع الصرف بقرية صفط العرفا مركز الفشن، والوقوف على معدلات الإنجاز والأعمال التى تم تنفيذها والمقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، حيث أشار المحافظ إلى أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمنى المخطط له مع المتابعة المستمرة لكافة مراحل المشروع الذى يتم تنفيذه فى صفط كأول قرية مصرية ضمن المشروع القومى لتوصيل خدمة الصرف الصحى بالمشاركة المجتمعية،حيث تتحمل الدول 60% من تكلفة المشروع،بعد توفير 40 % مساهمة مجتمعية.

وتم الانتهاء من توريد وتركيب خط طرد بطول1450 متر طولى وبقطر 315 مم من البولى إيثيلين،فضلاً عن الانتهاء من توريد مواسير البلاستيك الخاصة بأعمال شبكة الانحدار،حيث تم تركيب خط إنحدار بطول 270مترطولى بقطر 250 مم،وخط انحدار بطول 80 متر وبقطر 300مم، فيما تتم حاليا أعمال تصنيع الخنزيرة الخاصة ببيارة الرفع الرئيسية تمهيدا للبدء فى أعمال إنشاء محطة الرفع بعمق 10 متر وقطر 5 أمتار.

وأكد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم أن قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى يأتى فى مقدمة الخطة التنموية والخدمية للمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل الجاد والمتواصل لتحسين مستوى معيشة المواطن فى الخدمات الحيوية التى تتعلق بحياته اليومية،لاسيما وأن الصرف الصحى ضرورة ملحة لحياة المواطن وصحته، وأن هذه الخدمة متشابكة مع خدمات أخرى كالصحة والتعليم وصولاً إلى التنمية بشكل شامل ومستدام.