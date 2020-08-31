محافظ بنى سويف : المستشفى الجامعى لها دور حيوى فى مجابهة أزمة كورونا

بنى سويف فريق المحافظات

أشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالدور الأكاديمى الفاعل فى الدفع بالخطة التنموية للمحافظة، معربا عن سعادته بوجود جامعتين "جامعة بنى سويف وجامعة النهضة"على أرض المحافظة ،حيث يمثل ذلك دعما لأهم الميزات النسبية ومورداً هاماً من خبرات وعقول أساتذة أفاضل ممن يُشار إليهم بالبنان لتميزهم فى مجالاتهم وتخصصاتهم على كافة المستويات، منوها على أنه حرص منذ توليه المسئولية على الاستفادة من هذا المورد المهم والنوعى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية أن تكون الجامعات بما تمتلكه من خبرات أكاديمية عنصرا مهما وركيزة أساسية فى الخطة التنموية.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للدور المهم للمستشفى الجامعى فى دفع جهود وخطة الدولة الشاملة فى مجابهة تداعيات كورونا، مجددا الشكر لجيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والخدمات المعاونة، على تفانيهم فى العمل ،قائلا "بفضل الله أولا ثم بجهود جيش مصر الأبيض الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التفانى والإخلاص".

جاء ذلك اجتماعه الشهرى رقم (187) والذى حضره اليوم محافظ بنى سويف، والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.